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Лидер Первой лиги выгнал футболиста за толчок женщины-рефери

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Житомир, Среда 12 апреля 2023 12:39
Лидер Первой лиги выгнал футболиста за толчок женщины-рефери Фото: Вадим Червак и бывшие одноклубники "общаются" с Софией Причиной (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Досрочно расторгнуть контракт с защитником Вадимом Черваком решило руководство житомирского "Полесья". Он атаковал арбитра Софию Причину в недавнем поединке Первой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний украинец поплатился за собственную несдержанность. Защитник стал безработным по мотивам инцидента в домашнем матче против запорожского "Металлурга".

Рефери Причина в одном из эпизодов не назначила пенальти в ворота гостей. Ее сразу окружили житомиряне и начали бурно протестовать, а самым активным оказался Червак. Он толкнул арбитра, но та не растерялась и "наградила" хулигана прямой красной карточкой.

"Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" – клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в заявлении.

Сам Червак через несколько часов после поединка публично извинился за свое поведение. Свой поступок он попытался объяснить "эмоциями и обстоятельствами". Контрольно-дисциплинарные футбольные органы Украины пока не наказали защитника за инцидент.

К слову, ранее УПЛ признала наставника "Черноморца" Григорчука тренером марта.

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