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Лідер перевороту в Габоні склав президентську присягу та пообіцяв "прозорі вибори"

Вівторок 05 вересня 2023 05:45
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Лідер перевороту в Габоні склав президентську присягу та пообіцяв "прозорі вибори" Фото: лідер повстанців в Габоні склав присягу президента (скрин відео)
Автор: Антон Малиновський

Лідер держперевороту в Габоні генерал Бріс Олігуї Нгуема склав присягу в якості тимчасового президента та пообіцяв провести "вільні та прозорі вибори".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Олігуї пообіцяв амністувати політичних в'язнів і розробити нову конституцію, яку потім будуть приймати на референдумі за участі "усіх основних груп населення".

Крім цього, він наголосив, що переворот був вимушеним кроком, бо вибори були, на його думку, сфальсифіковані, тож військові діяли так, щоб "врятувати народ".

Переворот в Габоні

30 серпня в Габоні закінчились президентські вибори, які знову виграв діючий глава держави Алі Бонго. Його сім'я правила країною вже понад 55 років. Опозиція називала вибори сфальсифікованими, адже на ділянках були відсутні міжнародні спостерігачі, трансляції не працювали, а також влада запровадила комендансську годину після виборів та відключила на цей час інтернет.

Буквально через кілька хвилин після оголошення результату владу в країни захопили військові на чолі з Олігуї. Вони заявили, що результати виборів було скасовано, всі кордони закриті до подальшого повідомлення, а державні установи розпущено.

Деякі західні країни зазначили, що цей переворот відрізняється від, наприклад, перевороту в НІгері, адже чесність виборів у них викликає сумніви.

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