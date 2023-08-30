В Африці ще один переворот: військові оголосили про захоплення влади у Габоні

Група високопоставлених військових з'явилася на національному телебаченні Габона вранці в середу, 30 серпня, і заявила про захоплення влади. Це сталося за кілька хвилин після того, як виборча комісія країни оголосила, що президента Алі Бонго переобрали на третій термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіцери повідомили, що представляють усі сили безпеки та оборони у центральноафриканській країні. Вони заявили, що результати виборів було скасовано, всі кордони закриті до подальшого повідомлення, а державні установи розпущено.

Гучні звуки стрілянини можна було почути у столиці Лібревілі, повідомив репортер Reuters після виступу військових на телебаченні.

Жодних повідомлень про місцезнаходження Бонго, якого востаннє бачили на публіці, коли він голосував на виборах у суботу, не надходило.

"В ім'я габонського народу... ми вирішили захистити світ, поклавши край нинішньому режиму", - йдеться у заяві військових.

Поки один офіцер читав спільну заяву, близько дюжини інших мовчки стояли за його спиною у військовій формі та беретах. Військовослужбовці представились членами спеціального Комітету.

Ситуація у Габоні

Напруженість у Габоні зростала на тлі побоювань заворушень після суботніх президентських, парламентських та законодавчих виборів, у ході яких Бонго прагнув продовжити 56-річну владу своєї сім'ї, тоді як опозиція наполягала на змінах у багатій нафтою та какао, але бідній країні. Габон є членом ОПЕК.

Опозиція заперечила обидві попередні перемоги Бонго на виборах, посилаючись на шахрайство. Вперше він прийшов до влади в результаті голосування у 2009 році після смерті батька Омара Бонго, а потім був переобраний у 2016 році.

Відсутність міжнародних спостерігачів, призупинення деяких закордонних трансляцій, а також рішення влади відключити інтернет-послуги та запровадити комендантську годину вночі по всій країні після виборів викликали занепокоєння з приводу прозорості виборчого процесу.

Габон запобіг спробі військового перевороту в січні 2019 року після того, як солдати ненадовго захопили державну радіостанцію і передали повідомлення про те, що Бонго, який переніс інсульт кількома місяцями раніше, більше не придатний для посади.

Ситуація відновилася за кілька годин після того, як двох підозрюваних у змові було вбито, а решту заарештовано.

Перевороти в Африці

У разі успіху цей переворот стане восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. Перевороти в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері підірвали демократичний прогрес останніми роками.

Минулого місяця військові захопили владу в Нігері, викликавши потрясіння по всьому Сахелю і втягнувши світові держави, чиї стратегічні інтереси були поставлені на карту.