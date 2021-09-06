UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лидер переворота в Гвинее запретил государственным чиновникам покидать страну

Автор: Сергей Пышкин

Лидер государственного переворота в Гвинее Мамади Думбуя запретил чиновникам покидать страну. Он обещает не устраивать "охоту на ведьм".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам командира армейского подразделения Мамади Думбуя, гвинейским чиновникам запрещено покидать страну. Также он приказал отменить комендантский час, который был введен в районах добычи полезных ископаемых.

Думбуя добавил, что премьер-министр и высшие чиновники обязаны вернуть свои служебные автомобили.

"Охоты на ведьм не будет" - отметил лидер государственного переворота.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности государственного переверота в Гвинее.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГвинеяВоенный переворот