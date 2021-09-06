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Лидер переворота в Гвинее запретил государственным чиновникам покидать страну

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Гвинея, Понедельник 06 сентября 2021 16:27
Лидер переворота в Гвинее запретил государственным чиновникам покидать страну Фото: лидер переворота в Гвинее запретил государственным чиновникам покидать страну (фото mobile.twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

Лидер государственного переворота в Гвинее Мамади Думбуя запретил чиновникам покидать страну. Он обещает не устраивать "охоту на ведьм".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам командира армейского подразделения Мамади Думбуя, гвинейским чиновникам запрещено покидать страну. Также он приказал отменить комендантский час, который был введен в районах добычи полезных ископаемых.

Думбуя добавил, что премьер-министр и высшие чиновники обязаны вернуть свои служебные автомобили.

"Охоты на ведьм не будет" - отметил лидер государственного переворота.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности государственного переверота в Гвинее.

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