Лидер переворота в Гвинее запретил государственным чиновникам покидать страну

Лидер государственного переворота в Гвинее Мамади Думбуя запретил чиновникам покидать страну. Он обещает не устраивать "охоту на ведьм".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам командира армейского подразделения Мамади Думбуя, гвинейским чиновникам запрещено покидать страну. Также он приказал отменить комендантский час, который был введен в районах добычи полезных ископаемых.

Думбуя добавил, что премьер-министр и высшие чиновники обязаны вернуть свои служебные автомобили.

"Охоты на ведьм не будет" - отметил лидер государственного переворота.