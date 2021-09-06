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Лідер перевороту в Гвінеї заборонив державним посадовцям покидати країну

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Гвінея, Понеділок 06 вересня 2021 16:27
Лідер перевороту в Гвінеї заборонив державним посадовцям покидати країну Фото: лідер перевороту в Гвінеї заборонив державним посадовцям покидати країну (mobile.twitter.com)
Автор: Сергій Пишкін

Лідер державного перевороту у Гвінеї Мамаді Думбуя заборонив чиновникам покидати країну. Він обіцяє не влаштовувати "полювання на відьом".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами командира армійського підрозділу Мамаді Думбуя, гвінейським урядовцям заборонено покидати країну. Також він наказав скасувати комендантську годину, що була введена в районах видобутку корисних копалин.

Думбуя додав, що прем'єр-міністр та вищі урядовці зобов’язані повернути свої службові автомобілі.

"Полювання на відьом не буде" - відзначив лідер державного перевороту.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці державного перевероту у Гвінеї.

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Гвинея Військовий переворот
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