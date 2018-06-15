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Лидер "пакистанских талибов" ликвидирован в результате авиаудара США

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 13:42
Фото: Мулла Фазлулла (wikipedia.org)
Фото: Мулла Фазлулла (wikipedia.org)

Военная операция состоялась в провинции Кунар

В провинции Кунар (Афганистан) в результате удара с американского беспилотника был убит лидер "террористической" организации "Техрик-э-Талибан" Мулла Фазлулла. Об этом сообщает Рakistantoday.

"Удар с американского беспилотника в северную-восточную часть Афганистана, в провинцию Кунар, убил лидера "Техрик-э-Талибан", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Мохаммад Радманиш.

Так, ранее в четверг военные Соединенных Штатов Америки заявили о том, что они осуществили военную операцию в провинции Кунар, которая была направлена на ликвидацию Фазлулла.

"Силы США провели военную операцию против терроризма 13 июня в провинции Кунар, недалеко от границы между Афганистаном и Пакистаном, которая ориентировалась на руководителя террористической организации", - заявил подполковник Мартин Доннелл.

По мнению пакистанских чиновников, Фазлулла, которому более 40 лет, скрылся в Афганистане после того, как признана "террористической" организация "Техрик-э-Талибан" была изгнана из Пакистана в результате военной операции.

Напомним, ранее сообщалось, что радикальное исламское движение "Талибан" объявило 25 апреля 2018 года о начале нового наступления в Афганистане.

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Теги публикации: Талибан, Афганистан, авиаудары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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