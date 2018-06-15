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Інтерв'ю

Лідер "пакистанських талібів" ліквідований в результаті авіаудару США

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 13:42
Фото: Мулла Фазлулла (wikipedia.org)
Фото: Мулла Фазлулла (wikipedia.org)

Військова операція відбулась у провінції Кунар

У провінції Кунар (Афганістан) в результаті удару з американського безпілотника був ліквідований лідер "терористичної" організація "Техрік-е-Талібан" Мулла Фазлулла. Про це повідомляє Рakistantoday.

"Удар з американського безпілотника в північну-східну частину Афганістану, провінцію Кунар, убив лідера "Техрік-е-Талібан", - заявив прес-секретар міністерства оборони Афганістану Мохаммад Радманіш.

Так, раніше в четвер військові Сполучених Штатів Америки заявили про те, що вони здійснили військову операцію у провінції Кунар, яка була спрямована на ліквідацію Фазлулла.

"Сили США провели військову операцію проти тероризму 13 червня в провінції Кунар, недалеко від кордону між Афганістаном і Пакистаном, яка орієнтувалася на керівника терористичної організації", - заявив підполковник Мартін Доннелл.

На думку пакистанських чиновників, Фазлулла, якому понад 40 років, сховався в Афганістані після того, як визнана "терористичною" організація "Техрік-е-Талібан" була вигнана з Пакистану внаслідок військової операції. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що радикальний ісламський рух "Талібан" оголосив 25 квітня 2018 року про початок нового наступу в Афганістані.
 

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Теги публікації: Талібан, Афганистан, авіаудари  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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