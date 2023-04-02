Лидер "Нового Орлеана" организовал слэм-данк для постера: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний американец покорил эпизодом в середине стартовой четверти против "Клипперс". В атаке луизианцев он под щитом получил передачу от Нэнса. Ингрэм как раз освободился от опеки оппонента и сквозь руки Пауэлла в силовой манере оформил данк.

В конце концов "Нью-Орлеан" одержал домашнюю победу над "Лос-Анджелесом" (122:114). Этот успех позволил хозяевам вплотную приблизиться к "Клипперс" в борьбе за 6-е место Западной конференции НБА. "Пеликанс" сыграют еще 4 поединка регулярного чемпионата.

Сам Ингрэм провел в игре около 39 минут. За это время он успел набрать 36 очков, сделал 4 подбора и отдал 8 передач. Самым результативным в матче стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард (40 пунктов).

Кто такой Брэндон Ингрэм

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Лейкерс" под 2-м номером драфта НБА-2018.

Провел в составе калифорнийцев 3 сезона. В Новый Орлеан перебрался в рамках большого обмена перед сезоном 2019/20. Участник Матча всех звезд-2020. До лета 2025 года заработает 158 млн долларов по контракту с "Пеликанс".

В детстве часто рыбачил с бабушкой в Атлантик-Бич. Увлекается искусством, еще студентом рисовал баскетболистов и мультипликационных персонажей.