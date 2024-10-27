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Лідер німецької опозиції: Шольц мав би поставити Путіну ультиматум

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц мав поставити російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум. А якби це не подіяло, обдумувати наступні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку лідера головної опозиційної сили Німеччини, Християнського-демократичного союзу Фрідріха Мерца.

Мерц наголосив, що Шольц мав показати, що означає Zeitenwende (“поворотний момент”), який він оголосив після вторгнення Росії, для Європи в цілому.

"Разом із Францією та Британією він мав би зробити чіткі заяви Путіну, на кшталт: "Якщо ви не припините свою війну терору проти мирного населення України протягом 24 годин, то обмеження на далекобійність зброї, яку постачають Україні, будуть зняті", - заявив лідер головної опозиційної сили Німеччини.

А якщо цього було б недостатньо, тоді можна було б додати, що Німеччина поставить Україні крилаті ракети Taurus для знищення шляхів постачання російської армії.

"Франція та Британія вже постачають крилаті ракети з дальністю, необхідною для ураження ліній постачання російської армії, і, схоже, готові продовжувати це робити. Страх і відчайдушна надія зобразити себе "канцлером миру" незадовго до наступних федеральних виборів у Німеччині стали домінуючими мотивами Шольца", - пояснив він.

Нагадаємо, що у своїй колонці Мерц пояснив, про те, чому Європа більше не може покладатись на США у питанні власної безпеки та допомоги Україні.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України