Лідер німецької опозиції: Шольц мав би поставити Путіну ультиматум

Мерц наголосив, що Шольц мав показати, що означає Zeitenwende (“поворотний момент”), який він оголосив після вторгнення Росії, для Європи в цілому.

"Разом із Францією та Британією він мав би зробити чіткі заяви Путіну, на кшталт: "Якщо ви не припините свою війну терору проти мирного населення України протягом 24 годин, то обмеження на далекобійність зброї, яку постачають Україні, будуть зняті", - заявив лідер головної опозиційної сили Німеччини.

А якщо цього було б недостатньо, тоді можна було б додати, що Німеччина поставить Україні крилаті ракети Taurus для знищення шляхів постачання російської армії.

"Франція та Британія вже постачають крилаті ракети з дальністю, необхідною для ураження ліній постачання російської армії, і, схоже, готові продовжувати це робити. Страх і відчайдушна надія зобразити себе "канцлером миру" незадовго до наступних федеральних виборів у Німеччині стали домінуючими мотивами Шольца", - пояснив він.