Лидер немецкой оппозиции: Шольц должен поставить Путину ультиматум

Мерц отметил, что Шольц должен был показать, что означает Zeitenwende ("поворотный момент"), который он объявил после вторжения России, для Европы в целом.

"Вместе с Францией и Британией он должен был бы сделать четкие заявления Путину, вроде: "Если вы не прекратите свою войну террора против мирного населения Украины в течение 24 часов, то ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, будут сняты", - заявил лидер главной оппозиционной силы Германии.

А если этого было бы недостаточно, тогда можно было бы добавить, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus для уничтожения путей снабжения российской армии.

"Франция и Британия уже поставляют крылатые ракеты с дальностью, необходимой для поражения линий снабжения российской армии, и, похоже, готовы продолжать это делать. Страх и отчаянная надежда изобразить себя "канцлером мира" незадолго до следующих федеральных выборов в Германии стали доминирующими мотивами Шольца", - пояснил он.