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Лідер молодіжної збірної України змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

Фото: Назарій Кулішенко набиратиметься досвіду в іспанській трясовині (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український центровий Назарій Кулішенко перейшов зі севільського "Бетіса" в "Альбасете".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

19-річний українець продовжить кар'єру в 3-му іспанському дивізіоні. У минулому сезоні "Альбасете" посів 3-тє місце в регулярному чемпіонаті та програв фінал плей-офф підгрупи Захід "Саморі".

Кулішенко орендований кастільцями. Центровий у сезоні 2023/24 виступав за резерв "Бетіса" та взяв участь у кількох контрольних поєдинках першої команди. Середні цифри українського баскетболіста в чемпіонаті склали 13.1 очок, 9.5 підбирань і 0.9 передач.

Значний відрізок сезону – січень-квітень – Кулішенко пропустив через травму. Влітку він у складі збірної України U-20 поїхав на Євробаскет. Утім, внесок центрового у вихід "синьо-жовтих" до фіналу був мінімальним, оскільки він зазнав ушкодження у стартовому поєдинку.

Раніше Кличко-молодший приєднався до лав "Монако" на зборах в Італії. Дублер Кулішенка тренується з першою командою учасника Євроліги. Щоправда, про контракт із українцем княжий клуб наразі не оголошував.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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