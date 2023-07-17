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Лідер молодіжної збірної України потрапив до символічної команди Євробаскету U-20

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Скоп'є, Понеділок 17 липня 2023 11:30
Лідер молодіжної збірної України потрапив до символічної команди Євробаскету U-20 Фото: Олександр Кобзистий класно зарекомендував себе на Євробаскеті-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) включила форварда збірної України U-20 до п'ятірки найкращих за підсумками молодіжного чемпіонату Європи в Дивізіоні B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

20-річний легкий форвард опинився в топі баскетболістів молодіжного Євробаскету. Українець провів усі 7 матчів у складі "синьо-жовтих" на турнірі.

Кобзистий у середньому набирав 17 очок, робив 8.1 підбирань і віддавав 3.3 передачі за 31.2 хвилину на паркеті. Рейтинг ефективності зірки української молодіжки склав 18,1.

Компанію Кобзистому в символічній збірній склали чехи Ондржей Свеч та Ондржей Густак, македонець Теодор Шіміч і зірка Швеції U-20 Фелікс Брострьом. Плеймейкер молодіжної збірної Чехії Свеч також був визнаний MVP турніру.

Хто такий Олександр Кобзистий

Уродженець Полтавщини, син колишнього форварда збірної України Віктора Кобзистого. На дитячо-юнацькому рівні захищав кольори столичної ДЮСШ №12 і молодіжної команди "Київ-Баскета".

У 2019 році переїхав до Сербії. Там приєднався до юнацької системи белградського "Мега Баскета". Сезон 2021/22 провів у фарм-клубі сербського гранда – столичному ОКК. У минулому сезоні зіграв 6 матчів Адріатичної ліги за "Мега Баскет".

Середні цифри Кобзистого в кампанії 2022/23 – 3.3 очки, 1.3 підбирання, 0.3 передач, 0 перехоплень за майже 9 хвилин у грі. Після молодіжного чемпіонату Європи поїде до національної команди готуватися до прекваліфікації Олімпіади-2024.

До слова, молодіжна збірна України не змогла вийти в Дивізіон A Євробаскету через збіг обставин.

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