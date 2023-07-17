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Лидер молодежной сборной Украины попал в символическую команду Евробаскета U-20

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Скопье, Понедельник 17 июля 2023 11:30
Лидер молодежной сборной Украины попал в символическую команду Евробаскета U-20 Фото: Александр Кобзистый классно зарекомендовал себя на Евробаскете-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация баскетбола (ФИБА) включила форварда сборной Украины U-20 в пятерку лучших по итогам молодежного чемпионата Европы в Дивизионе B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

20-летний легкий форвард оказался в топе баскетболистов молодежного Евробаскета. Украинец провел все 7 матчей в составе "сине-желтых" на турнире.

Кобзистый в среднем набирал 17 очков, делал 8.1 подбора и отдавал 3.3 передачи за 31.2 минуту на паркете. Рейтинг эффективности звезды украинской молодежки составил 18,1.

Компанию Кобзистому в символической сборной составили чехи Ондржей Свеч и Ондржей Хустак, македонец Теодор Шимич и звезда Швеции U-20 Феликс Брострем. Плеймейкер молодежной сборной Чехии Свеч также был признан MVP турниром.

Кто такой Александр Кобзистый

Уроженец Полтавской области, сын бывшего форварда сборной Украины Виктора Кобзистого. На детско-юношеском уровне защищал цвета столичной ДЮСШ №12 и молодежной команды "Киев-Баскета".

В 2019 году переехал в Сербию. Там присоединился к юношеской системе белградского "Мега Баскета". Сезон 2021/22 провел в фарм-клубе сербского гранда – столичном ОКК. В прошлом сезоне сыграл 6 матчей Адриатической лиги за "Мега Баскет".

Средние цифры Кобзистого в кампании 2022/23 – 3.3 очка, 1.3 подбора, 0.3 передач, 0 перехватов почти за 9 минут в игре. После молодежного чемпионата Европы поедет в национальную команду готовиться к пре-квалификации Олимпиады-2024.

К слову, молодежная сборная Украины не смогла выйти в Дивизион A Евробаскета из-за стечения обстоятельств.

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