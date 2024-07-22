Лідер молодіжки України потрапив до символічної збірної на Євробаскеті-2024

18-річний українець потрапив до символічної п'ятірки змагань. Разом із ним до команди потрапили грузин Георгій Сулаберідзе, фін Вільямі Вартіайнен та дует румунів – Драгош Лунгу та Деніс Бадалау.

Сипало провів 8 матчів на Євробаскеті-2024. Середні цифри центрового – 11.8 очок, 10.5 підбирань, 1.6 передач за 23 хвилини на паркеті. Найрезультативнішим для українського баскетболіста став поєдинок проти Швеції U-20 (17 пунктів).

Сипало в чемпіонаті України провів два сезони в складі "Дніпра". У кампанії 2023/24 він допоміг команді Володимира Коваля завоювати чемпіонський титул.

Збірна України U-20 на Євробаскеті-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи C змагань. Підопічні Валерія Плеханова фінішували першими з рекордом 4 перемоги, 1 поразка.

У чвертьфіналі турніру Україна U-20 здолала грузинську команду (85:76), а в півфіналі розібралася з нідерландцями (70:58). У фінальному поєдинку "синьо-жовті" поступилися господарям – молодіжній збірній Румунії (58:80).

Вихід у фінал турніру забезпечив команді Плеханова підвищення в класі. Євробаскет-2025 збірна України U-20 проведе в Дивізіоні A.