UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер молодіжки України потрапив до символічної збірної на Євробаскеті-2024

Фото: Данііл Сипало (ліворуч) з нагородою (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Центровий збірної України U-20 Данііл Сипало ввійшов до команди найкращих баскетболістів чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

18-річний українець потрапив до символічної п'ятірки змагань. Разом із ним до команди потрапили грузин Георгій Сулаберідзе, фін Вільямі Вартіайнен та дует румунів – Драгош Лунгу та Деніс Бадалау.

Сипало провів 8 матчів на Євробаскеті-2024. Середні цифри центрового – 11.8 очок, 10.5 підбирань, 1.6 передач за 23 хвилини на паркеті. Найрезультативнішим для українського баскетболіста став поєдинок проти Швеції U-20 (17 пунктів).

Сипало в чемпіонаті України провів два сезони в складі "Дніпра". У кампанії 2023/24 він допоміг команді Володимира Коваля завоювати чемпіонський титул.

Збірна України U-20 на Євробаскеті-2024

"Синьо-жовті" потрапили до групи C змагань. Підопічні Валерія Плеханова фінішували першими з рекордом 4 перемоги, 1 поразка.

У чвертьфіналі турніру Україна U-20 здолала грузинську команду (85:76), а в півфіналі розібралася з нідерландцями (70:58). У фінальному поєдинку "синьо-жовті" поступилися господарям – молодіжній збірній Румунії (58:80).

Вихід у фінал турніру забезпечив команді Плеханова підвищення в класі. Євробаскет-2025 збірна України U-20 проведе в Дивізіоні A.

До слова, українець Скапінцев допоміг "Нікс" перемогти "Атланту" в Літній лізі НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол