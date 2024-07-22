Лидер молодежки Украины попал в символическую сборную на Евробаскете-2024

18-летний украинец попал в символическую пятерку соревнований. Вместе с ним в команду попали грузин Георгий Сулаберидзе, финн Вильями Вартиайнен и дуэт румын – Драгош Лунгу и Денис Бадалау.

Сипало провел 8 матчей на Евробаскете-2024. Средние цифры центрового – 11.8 очков, 10.5 подборов, 1.6 передач за 23 минуты на паркете. Самым результативным для украинского баскетболиста стал поединок против Швеции U-20 (17 пунктов).

Сипало в чемпионате Украины провел два сезона в составе "Днепра". В кампании 2023/24 он помог команде Владимира Коваля завоевать чемпионский титул.

Сборная Украины U-20 на Евробаскете-2024

"Сине-желтые" попали в группу C соревнований. Подопечные Валерия Плеханова финишировали первыми с рекордом 4 победы, 1 поражение.

В четвертьфинале турнира Украина U-20 одолела грузинскую команду (85:76), а в полуфинале разобралась с нидерландцами (70:58). В финальном поединке "сине-желтые" уступили хозяевам – молодежной сборной Румынии (58:80).

Выход в финал турнира обеспечил команде Плеханова повышение в классе. Евробаскет-2025 сборная Украины U-20 проведет в Дивизионе A.