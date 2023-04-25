Лідер "Маямі" з 50+ очок на останній хвилині добив "Мілуокі": момент дня в НБА

Ветеран став головним героєм протистояння з "Мілуокі". Він не тільки набрав понад півсотні пунктів, а й виконав триочковий у вирішальний момент поєдинку. За мінімальної переваги "Маямі" форвард узявся атакувати, зробив крок назад від лінії штрафних і парашутом реалізував спробу на 3 очки.

Зрештою, "Гіт" дотиснули "Бакс" на домашній арені (119:114). Тепер флоридці перебувають за крок від виходу в наступний раунд плей-офф, довівши перевагу в серії до 3:1. Наступний матч суперники зіграють у ніч проти четверга за Києвом у Мілуокі.

Батлер провів на паркеті майже 41 хвилину став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 56 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість лідер "Бакс" Янніс Адетокунбо оформив тріпл-дабл (26/10/13).

Хто такий Джиммі Батлер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.

У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну та підписав 4-річний контракт на 142 млн доларів. Володар нагороди Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу-2015, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро.

Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Батлер є шанувальником кантрі та навіть знявся в кліпі музиканта Люка Браяна. Після ігрової кар'єри планує займатися кавовим бізнесом.

Усі результати вечора в НБА: