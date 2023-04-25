RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Майами" с 50+ очков на последней минуте добил "Милуоки": момент дня в НБА

Фото: Джимми Батлер тащит "Майами" в следующий раунд (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Майами Хит" Джимми Батлер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран стал главным героем противостояния с "Милуоки". Он не только набрал более полусотни пунктов, но и выполнил трехочковый в решающий момент поединка. При минимальном преимуществе "Майами" форвард взялся атаковать, шагнул назад от линии штрафных и парашютом реализовал попытку на 3 очка.

В конце концов "Хит" дожали "Бакс" на домашней арене (119:114). Теперь флоридцы находятся в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф, доведя преимущество в серии до 3:1. Следующий матч соперники сыграют в ночь на четверг по Киеву в Милуоки.

Батлер провел на паркете почти 41 минуту и стал самым результативным в поединке. Он набрал 56 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. Лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо в свою очредь оформил трипл-дабл (26/10/13).

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Маркетт Голден Иглз". Выбран "Чикаго" под 30-м номером драфта НБА-2011.

В составе "Буллз" провел 6 сезонов. Позже защищал цвета "Миннесоты" и "Филадельфии". В ряды "Майами" перебрался перед сезоном 2019/20 в рамках большого обмена и подписал 4-летний контракт на 142 млн долларов. Обладатель награды Самому прогрессирующему игроку НБА-2015, шестикратный участник Матча всех звезд, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.

Получил диплом бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций. Батлер является поклонником кантри и даже снялся в клипе музыканта Люка Брайана. После игровой карьеры планирует заниматься кофейным бизнесом.

Все результаты вечера в НБА:

  • "Майами" – "Милуоки" – 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25); серия – 3:1
  • "Лейкерс" – "Мемфис" – 117:111 ОТ (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7); серия – 3:1

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол