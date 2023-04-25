Лидер "Майами" с 50+ очков на последней минуте добил "Милуоки": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Ветеран стал главным героем противостояния с "Милуоки". Он не только набрал более полусотни пунктов, но и выполнил трехочковый в решающий момент поединка. При минимальном преимуществе "Майами" форвард взялся атаковать, шагнул назад от линии штрафных и парашютом реализовал попытку на 3 очка.

В конце концов "Хит" дожали "Бакс" на домашней арене (119:114). Теперь флоридцы находятся в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф, доведя преимущество в серии до 3:1. Следующий матч соперники сыграют в ночь на четверг по Киеву в Милуоки.

Батлер провел на паркете почти 41 минуту и стал самым результативным в поединке. Он набрал 56 очков, сделал 9 подборов и отдал 2 передачи. Лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо в свою очредь оформил трипл-дабл (26/10/13).

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Маркетт Голден Иглз". Выбран "Чикаго" под 30-м номером драфта НБА-2011.

В составе "Буллз" провел 6 сезонов. Позже защищал цвета "Миннесоты" и "Филадельфии". В ряды "Майами" перебрался перед сезоном 2019/20 в рамках большого обмена и подписал 4-летний контракт на 142 млн долларов. Обладатель награды Самому прогрессирующему игроку НБА-2015, шестикратный участник Матча всех звезд, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.

Получил диплом бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций. Батлер является поклонником кантри и даже снялся в клипе музыканта Люка Брайана. После игровой карьеры планирует заниматься кофейным бизнесом.

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