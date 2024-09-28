Лідер "Манчестер Сіті" достроково завершив сезон

28-річний хавбек зазнав серйозного ушкодження коліна. Напередодні іспанець був прооперований в Мадриді.

"Уранці йому зробили операцію на хрестоподібній зв'язці та частково на меніску. Він повернеться наступного сезону, цей завершений. Ми отримали найгірші з можливих новин. На жаль, іноді таке трапляється. Ми будемо підтримувати його", – розповів менеджер.

Родрі травмував праве коліно в 5-му турі англійської Прем'єр-ліги проти лондонського "Арсенала" (2:2). У нинішньому сезоні піренеєць встиг зіграти 3 матчі в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

Хто такий Родрі

Уродженець столиці Іспанії, виховувався в академії мадридського "Атлетіко". У 17 років був списаний у "Вільярреал" із формулюванням "недостатність фізичної сили".

У сезоні 2014/15 дебютував за резерв "Жовтої субмарини" в Сегунді B. Під час наступної кампанії зіграв 6 матчів за першу команду "Вільярреала", а в наступних двох сезонах був основним виконавцем левантійців. Перед сезоном 2018/19 повернувся в "Атлетіко", а рік по тому перейшов у "Манчестер Сіті" за 70 млн євро.

У складі "матрацників" завоював Суперкубок УЄФА (2018). Натомість в лавах "містян" 4 рази став чемпіоном Англії, завоював Кубок Англії та два Кубка ліги, Суперкубок Англії, трофей Ліги чемпіонів, виграв Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу. Зі збірною Іспанії тріумфував на Євро-2024.