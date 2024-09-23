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Шанувальник українців. Власник "Роми" придбав середняка АПЛ

Ліверпуль, Понеділок 23 вересня 2024 17:55
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Шанувальник українців. Власник "Роми" придбав середняка АПЛ Фото: Ден Фрідкін розширив спортивну колекцію (asroma.com)
Автор: Андрій Костенко

Ліверпульський "Евертон" оборонця збірної України Віталія Миколенка отримав нового власника. Ним став американський мільярдер Ден Фрідкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Компанія Friedkin Group придбала контрольний пакет акцій та готова перебрати одноосібне керівництво "ірисками". Угоду ще мають схвалити англійська Прем'єр-ліга та Футбольна асоціація Англії.

Віднині колишній власник "Евертона", ірано-британський бізнесмен Фархад Мошірі довгий час шукав покупців на команду АПЛ. Він покидає "ірисок" у важкому становищі – клуб неодноразово штрафували за порушення фінансових правил АПЛ. Тож, новий власник разом із придбанням отримав і багатомільйонні борги.

Зазначимо, що Friedkin Group є власником "Роми". Кольори італійського гранда захищає інший українець – форвард національної команди Артем Довбик.

Хто такий Ден Фрідкін

Американський мільярдер, №383 у рейтингу багатіїв Forbes і №267 у списку Bloomberg. Його статки "Форбс" оцінив на 6,1 млрд доларів.

Основу імперії Фрідкіна становить заснована батьком компанія Gulf States Toyota Distributors. Вона є представником японського концерну в країнах Перської затоки. Родина Фрідкінів володіє також винятковими правами на продаж автомобілів у низці американських штатів.

Серед інших активів мільярдера – частка в компанії Auberge Resorts, що управляє готельним бізнесом. У разі погодження продажу "Евертона" матиме мажоритарний пакет акцій "ірисок" (94%).

До слова, інший українець потрапив у список на заміну Маліновському.

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