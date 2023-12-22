Лідер "Колорадо" з покером шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Альтернативний капітан денверців доклався до перемоги вдома над "Оттавою" (6:4). Він закинув чотири шайби за поєдинок.

У дебюті Маккіннон реалізував першу більшість "Колорадо" кидком у ближній кут із лівої зони. Після шайб Норріса та Грейга у відповідь він переграв голкіпера з центральної зони з передачі Нічушкіна. У другому періоді Бернар-Докер і Бетерсон вивели "Сенаторз" уперед, але Рантанен скоротив відставання.

У третій же 20-хвилинці забивали лише "Евеланш". Спершу Маккіннон у більшості знову поклав під ближню стійку з лівої зони вкидання, а потім чисельною перевагою скористався і Рантанен. Нарешті на останній хвилинні герой дня відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Міннесоти" Кіріл Капрізов і вінгер "Вашингтона" Алєксандр Овєчкін. Перший відзначився переможним голом і двома асистами в протистоянні з "Монреалем" (4:3 ОТ). Другий же перервав серію без шайб у додатковій п'ятихвилинці з "Коламбусом" (3:2 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: