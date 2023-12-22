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Лидер "Колорадо" с покером шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Натан Маккиннон заставил бросать кепки на лед (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Альтернативный капитан денверцев приложился к победе дома над "Оттавой" (6:4). Он забросил четыре шайбы за поединок.

В дебюте Маккиннон реализовал первое большинство "Колорадо" броском в ближний угол из левой зоны. После шайб Норриса и Грейга в ответ он переиграл голкипера из центральной зоны с передачи Ничушкина. Во втором периоде Бернар-Докер и Бетерсон вывели "Сенаторз" вперед, но Рантанен сократил отставание.

В третьей же 20-минутке забивали только "Эвеланш". Сначала Маккиннон в большинстве снова уложил под ближнюю штангу из левой зоны вбрасывания, а затем численным преимуществом воспользовался и Рантанен. Наконец на последней минуте герой дня отправил шайбу в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов и вингер "Вашингтона" Александр Овечкин. Первый отличился победным голом и двумя ассистами в противостоянии с "Монреалем" (4:3 ОТ). Второй же прервал серию без шайб в дополнительной пятиминутке с "Коламбусом" (3:2 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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НХЛхоккей