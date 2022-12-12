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Лідер "Колорадо" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Сент-Луїс, Понеділок 12 грудня 2022 13:43
Лідер "Колорадо" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Мікко Рантанен гарантував перемогу "Евеланш" (denvergazette.com)
Автор: Антон Федорців

Нападник "Колорадо Евеланш" Мікко Рантанен очолив трійку найкращих виконавців ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний фін забезпечив денверцям виїзну перемогу. У середині другого періоду він відкрив рахунок – пройшов краєм і влучно пробив у ближній кут із правої зони вкидання.

Героєм "Евеланш" Рантанена зробили дві наступні шайби. Спершу вінгер проштовхнув "диск" за лінію в останній атаці "Колорадо" та перевів гру в овертайм. А вже там зіграв на добиванні з "п'ятака" після кидка Макара з передачі Нічушкіна.

Завдяки цій перемозі денверці закріпилися у зоні плей-офф Центрального дивізіону НХЛ. В активі "Евеланш" 14 перемог, 12 поразок і 30 набраних очок. У лідерах – "Вінніпег Джетс" (37 пунктів).

Доповнили топ-3 зірок вечора нападник "Арізони" Клейтон Келлер і вінгер "Коламбуса" Джонні Годро. Перший теж оформив хет-трик, завдавши 5 ударів у напрямку воріт "Філадельфії" (5:4). Натомість другий закинув переможну шайбу та зробив 2 асисти проти "Лос-Анджелес Кінгз" (6:5).

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