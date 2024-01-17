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Лідер "Колорадо" з дублем у фестивалі шайб очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Мікко Рантанен (праворуч) двічі покарав "Сенаторз" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали універсального нападника "Колорадо Евеланш" Мікко Рантанена найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

27-річний фін доклався до виїзної перемоги над "Оттавою" (7:4). Він закинув по шайбі в першому та другому періодах протистояння.

Відкрили рахунок "Сенаторз" у більшості зусиллями Бетерсона. Гості швидко вирівняли становище – Рантанен на "п'ятаку" замкнув простріл Макара від правого борту. У другій же 20-хвилинці розпочалася справжня перестрілка. За "Оттаву" забили Грейг (дубль) і Сандерсон, а від "Евеланш" першим відповів Полін.

Натомість Рантанен під завісу періоду з лівої зони вкидання пробив Сегорда класним пострілом у дальній кут і скоротив відставання до мінімуму (3:4). У фінальні же 20 хвилин "Колорадо" зумів вирвати перемогу. Шайбами відзначилися Вуд, Малінскі, О'Коннор і Тейвз.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Вашингтона" Дарсі Кемпер і вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Блейк Вілер. Перший виконав 24 сейви та оформив шатаут проти "Анахайма" (2:0). Натомість другий з дублем закінчив матч зі "Сіетлом" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні голкіпер "Міннесоти" Фльорі очолив хіт-парад зірок із історичною перемогою.

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