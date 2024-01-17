Лидер "Колорадо" с дублем в фестивале шайб возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

27-летний финн приложился к выездной победе над "Оттавой" (7:4). Он забросил по шайбе в первом и втором периодах противостояния.

Открыли счет "Сенаторз" в большинстве усилиями Батерсона. Гости быстро выровняли положение – Рантанен на "пятаке" замкнул прострел Макара от правого борта. Во второй же 20-минутке началась настоящая перестрелка. За "Оттаву" забили Грейг (дубль) и Сандерсон, а от "Эвеланш" первым ответил Полин.

В свою очередь Рантанен под занавес периода из левой зоны вбрасывания пробил Сегорда классным выстрелом в дальний угол и сократил отставание до минимума (3:4). В финальные же 20 минут "Колорадо" сумел вырвать победу. Шайбами отличились Вуд, Малински, О'Коннор и Тэйвз.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Вашингтона" Дарси Кемпер и вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Блейк Уилер. Первый выполнил 24 сэйва и оформил шатаут против "Анахайма" (2:0). Второй же с дублем закончил матч с "Сиэтлом" (5:2).

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