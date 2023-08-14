Лідер КНДР наказав "різко збільшити" виробництво ракет

Таку заяву керівник КНДР зробив під час дводенного відвідування великих заводів із виробництва стратегічних ракет, ракетних установок та іншої військової зброї.

Згідно з повідомленням офіційного Центрального інформаційного агентства Північної Кореї (KCNA), цей візит у п'ятницю та суботу відбувся менш ніж через тиждень після того, як він провів "польове керівництво" великими заводами з виробництва боєприпасів на тлі планів Південної Кореї та США провести щорічні навчання "Щит" свободи Ульчі" наприкінці серпня. Їх Пхеньян назвав репетицією воєнних дій та "вторгнення" на Північ.

Крім того, за кілька днів до цього Кім Чен Ин головував на розширеному засіданні Центральної військової комісії правлячої Робочої партії Кореї, закликавши до підготовки до можливої війни "наступальним" чином.

"Він поставив важливу мету різко збільшити наявні потужності з виробництва ракет... для того, щоб серійно виробляти ракети відповідно до вимог системи розширених і посилених частин фронту і ракетних частин та оперативних планів", - зазначається в повідомленні KCNA.

Також лідер КНДР заявив, що армія має бути оснащена "переважною військовою силою", щоб "впоратися з будь-якою війною будь-якої миті, щоб не дати ворогам наважитися використати свої збройні сили та, безумовно, знищити їх, якщо вони почнуть атаку".

За даними державних ЗМІ Північної Кореї, під час свого візиту на завод, який проводить транспортно-пускові установки тактичних ракет (ТПУ), Кім закликав до виробництва "більш сучасних та високоефективних ТПУ, які значною мірою сприяють ідеальній підготовці армії до війни".

Плани КНДР наростити ракетне озброєння

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Кілька днів тому Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія його країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз КНДР.