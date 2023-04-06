Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до "недопущення ескалації" в Україні

"Обидві країни (Китай і Франція - ред.) закликають міжнародну спільноту не допустити ескалації кризи в Україні. Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію", - сказав Сі Цзіньпінь.

Нагадаємо, що перед цим президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Сі Цзіньпіня та зазначив, що розраховує на підтримку Пекіна у врегулюванні війни Росії проти України.

Додамо, що сьогодні Макрон і Сі Цзіньпінь зустрілися в Пекіні, де вони проводять перемовини. Вони, зокрема, стосуються теми російської війни проти України.

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