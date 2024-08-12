Лідер ХАМАС передав Ізраїлю, що хоче домовитися про припинення вогню, - ЗМІ

За даними видання, послання передали єгипетські та катарські посередники перед важливим самітом, який відбудеться найближчими днями.

Ізраїльські джерела CNN повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий укласти угоду незалежно від наслідків для його правлячої коаліції.

Водночас ізраїльські служби безпеки, як і раніше, ставляться до готовності Нетаньягу укласти угоду набагато скептичніше, з огляду на шалену протидію з боку вкрай правих міністрів у його коаліції.

Наводячи слова одного з джерел, CNN пише, що поки що невідомо, чи хоче угоди про припинення вогню сам Нетаньягу.

Однак очевидно, як пише видання, що цього тижня Нетаньгу зіткнеться з величезним тиском з боку США, щоб добитися припинення вогню та звільнення заручників.

Джерело CNN сказало, що офіційні особи США ясно дали зрозуміти своїм ізраїльським колегам, що настав час укласти угоду про припинення вогню, щоб уникнути масштабнішої регіональної війни.

Крім того, "Форум сімей заручників та зниклих безвісти", заснований сім'ями людей, які були викрадені в сектор Газа під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, також закликав Ізраїль та ХАМАС завершити угоду про звільнення заручників та припинення вогню.

"Угода - єдиний шлях повернути всіх заручників додому. Час минає. Заручники більше не мають вільного часу. Угода має бути підписана зараз", - йдеться в заяві форуму в четвер.

У той же час партнери Нетаньяху щодо коаліції ясно дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Ізраїль укладав угоду з ХАМАСом.