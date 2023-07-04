Лідер гандбольної збірної України перебрався в чемпіонат Франції

Українська колонія у французькій гандбольній першості поповнилася напівсереднім національної команди Дмитром Горігою. Він змінив запорізький "Мотор" на "Екс" із Екс-ан-Прованса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції. Зірка "синьо-жовтих" виступатиме за середняка місцевої Старліги.

Горіга підписав із "Ексом" контракт на 2 роки. Трансфер закордон у червні анонсував сам гандболіст. Тоді він відмовився назвати майбутній клуб, але розповів про перехід вільним агентом на два сезони. За "Мотор" він відіграв три сезони та щороку брав "золото" чемпіонату України.

У минулому сезоні "Екс" фінішував на 11-й сходинці Старліги. Нова команда Горіги набрала 25 очок, здобувши 11 перемог. Раніше українець Турченко поповнив лави іншого середняка чемпіонату Франції – "Ліможа".

Що відомо про "Екс"

Заснований у 1955 році гандбольний клуб. Попередня назва – "Університетський клуб Екс", а з 2004-го активно використовується абревіатура PAUC.

До Старліги "Екс" пробився перед сезоном 2012/13. Найбільше досягнення – "бронза" в сезоні 2021/22 і півфінал Кубка Франції цьогоріч. У 2016-2018 рр. кольори "Екса" захищав українець Сергій Онуфрієнко.

Домашні матчі проводить в Екс-ан-Провансі на 6-тисячній арені. Головний тренер команди – Бенжамен Павоні.