Лидер гандбольной сборной Украины перебрался в чемпионат Франции

Украинская колония во французском гандбольном первенстве пополнилась полусредним национальной команды Дмитрием Горигой. Он сменил запорожский "Мотор" на "Экс" из Экс-ан-Прованса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний украинец продолжит карьеру в чемпионате Франции. Звезда "сине-желтых" будет выступать за середняка местной Старлиги.

Горига подписал с "Эксом" контракт на 2 года. Трансфер заграницу в июне анонсировал сам гандболист. Тогда он отказался назвать будущий клуб, но рассказал о переходе свободным агентом на два сезона. За "Мотор" он отыграл три сезона и ежегодно брал "золото" чемпионата Украины.

В прошлом сезоне "Экс" финишировал на 11-й строчке Старлиги. Новая команда Горигы набрала 25 очков, одержав 11 побед. Ранее украинец Турченко пополнил ряды другого середняка чемпионата Франции – "Лиможа".

Что известно об "Эксе"

Основанный в 1955 году гандбольный клуб. Предыдущее название – "Университетский клуб Экс", а с 2004-го активно используется аббревиатура PAUC.

В Старлигу "Экс" пробился перед сезоном 2012/13. Самое большое достижение – "бронза" в сезоне 2021/22 и полуфинал Кубка Франции в этом году. В 2016-2018 гг. цвета "Экса" защищал украинец Сергей Онуфриенко.

Домашние матчи проводит в Экс-ан-Провансе на 6-тысячной арене. Главный тренер команды – Бенжамен Павони.