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"Мотор" пробився в плей-офф гандбольної Європейської ліги

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Бітола, Середа 01 березня 2023 09:17
"Мотор" пробився в плей-офф гандбольної Європейської ліги Фото: Ігор Турченко закинув 7 м'ячів (eurohandball.com)
Автор: Антон Федорців

Завдяки виїзній перемозі над північномакедонським "Єврофармом" запорізький "Мотор" увірвався до 1/8 фіналу Європейської ліги 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Європейська ліга, група D, 10-й тур

"Єврофарм Пелістер" – "Мотор" – 25:27 (13:15, 12:12)

У дебюті зустрічі активнішими були гості. Вітчизняний гранд до середини першого тайму постійно був попереду. Однак, "Єврофарм" зумів вирівняти становище. У якийсь момент македонці навіть були попереду (11:9), але піти у відрив не зуміли. Натомість запоріжці додали в кінцівці та пішли на перерву з перевагою в два м'ячі.

Турнірна ситуація склалася так, що "Мотор" був зобов'язаний перемагати. Натомість "Єврофарм Пелістер" цілком задовольнила б і нічия. На 41-й хвилині господарі зуміли зрівняти рахунок (19:19). Та запорізький колектив, хоч і на нервах, та втримав мінімальну перевагу до фінального свистка.

Найрезультативнішим у складі "Мотора" став напівсередній Ігор Турченко (7 м'ячів). Він також став найкращим бомбардиром групового етапу Європейської ліги, оформив 85 голів за 10 матчів. Завдяки його старанням вітчизняний гранд посів 4-те місце та останнім від секстету D пройшов у плей-офф.

Суперником запоріжців у рамках 1/8 фіналу став хорватський "Нексе". Перший матч відбудеться 21 березня в німецькому Дюссельдорфі. Матч-відповідь – 28 березня на Балканах.

До слова, напередодні "Рух" U-19 поступився "Мілану" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

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