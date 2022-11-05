Лідер фракції Шольца пожалівся, що потрапив у "список терористів" в Україні. МЗС спростовує

"Я роздратований тим, що український уряд вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків через локальні перемир'я", - заявив німецький політик на дебатах партії СДПН у Берліні.

Мютценіх також пожалівся, що через потрапляння до "списку терористів" йому нібито надходили погрози, з якими йому "теж не зовсім легко було боротися".

Що кажуть в українському МЗС

Як заявив Ніколенко, в Україні немає списку терористів, про який говорить Мютценіх.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності", - наголосив представник МЗС.