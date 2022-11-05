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Лидер фракции Шольца пожаловался, что попал в "список террористов" в Украине. МИД опровергает

Фото: Рольф Мютцених, лидер фракции немецкой партии СДПГ (flickr.com/97902703@N02)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что власти Украины якобы внесли его в "список террористов". Однако в украинском Министерстве иностранных дел не подтверждают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt и заявление представителя МИД Украины Олега Николенко в Facebook .

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов из-за локальных перемирий", - заявил немецкий политик на дебатах партии СДПГ в Берлине.

Мютцених также пожаловался, что из-за попадания в "список террористов" ему якобы поступали угрозы, с которыми ему "тоже не совсем легко было бороться".

Что говорят в украинском МИД

Как заявил Николенко, в Украине нет списка террористов, о котором говорит Мютцених.

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследованиях со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - подчеркнул представитель МИД.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления некоторых иностранных политиков о желании стать посредником между Киевом и Москвой.

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