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Лідер "Флориди" набрав п'ять пунктів і очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Меттью Ткачук (ліворуч) закинув дві шайби "Тампі" (espn.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав вінгера "Флориди Пантерз" Меттью Ткачука першою зіркою чергового ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

25-річний американець доклався до п'яти зі семи шайб команди в домашньому поєдинку проти "Тампи-Бей Лайтнінг" (7:1). Він оформив 2 голи та 3 результативні передачі.

У першому та на старті другого періодів Ткачук асистував Верхейге та Беннетту. У середині ж другої 20-хвилинки нащадок українських емігрантів забив сам – він вчасно зіграв на добиванні після кидка того ж Верхейге. На старті третього періоду Ткачук віддячив партнеру ще одним асистом.

За 5,5 хвилин до фінальної сирени крайній нападник "Пантерз" встановив підсумковий результат. У більшості він перед воротами підправив кидок Беннетта. Завдяки перемозі "Флорида" скоротила відставання від "Тампи" в боротьбі за плей-офф. Переможені мають 65 очок, переможці – 56 пунктів.

Доповнили трійку зірок вечора форварди "Нью-Йорк Рейнджерс" Міка Зібанеджад і "Нью-Джерсі" Джек Х'юз. Із однаковою статистикою – 2 шайби, 1 асист – вони допомогли своїм командам здолати суперників в овертаймах. "Синьосорочечники" переграли "Калгарі", а "Девілз" – гостей із Ванкувера (обидва матчі – 5:4 ОТ).

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