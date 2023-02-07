Лидер "Флориды" набрал пять пунктов и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний американец приложился к пяти из семи шайб команды в домашнем поединке против "Тампы-Бэй Лайтнинг" (7:1). Он оформил 2 гола и 3 результативных передачи.

В первом и на старте вторых периодов Ткачук ассистировал Верхейге и Беннетту. В середине второй 20-минутки потомок украинских эмигрантов забил сам – он вовремя сыграл на добивании после броска того же Верхейге. На старте третьего периода Ткачук отблагодарил партнера еще одним ассистом.

За 5,5 минуты до финальной сирены крайний нападающий "Пантерз" установил итоговый результат. В большинстве он перед воротами подправил бросок Беннетта. Благодаря победе "Флорида" сократила отставание от "Тампы" в борьбе за плей-офф. Проигравшие имеют 65 очков, победители – 56 пунктов.

Дополнили тройку звезд вечера форварды "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанеджад и "Нью-Джерси" Джек Хьюз. С одинаковой статистикой – 2 шайбы, 1 ассист – они помогли своим командам одолеть соперников в овертаймах. "Синерубашечники" обыграли "Калгари", а "Девилз" – гостей из Ванкувера (оба матча – 5:4 ОТ).