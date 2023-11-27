UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер "Фінікса" переможним триочковим підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА

Фото: Девін Букер гарантував виїзну перемогу "Санз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Фінікс Санз" Девін Букер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Американець вирвав непросту перемогу над "Нікс" у Великому яблуку. За рівного рахунку за лічені секунди до фінальної сирени він холоднокровно виконав вдалу спробу на 3 пункти з-за "дуги" праворуч.

Завдяки перемозі "Санз" опинилися на 3-й сходинці Західної конференції НБА. Рекорд арізонців – 11 перемог, 6 поразок. Натомість "Нью-Йорк" залишився на 7-й позиції на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він за 38 хвилин у грі встиг набрати 38 очок. Тим часом Букер завершив із дабл-даблом – 28 пунктів, 5 підбирань, 11 асистів.

Хто такий Девін Букер

Уродженець Мічигану, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2015 обраний "Фініксом" під 13-м номером.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у майці "Санз". Дійшов із командою до фіналу НБА в сезоні 2020/21, де арізонці програли серію "Мілуокі" (2:4). Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2020-2022), олімпійський чемпіон Токіо в складі збірної США (2020). Торік підписав 4-річний контракт із "Фініксом" на 224 млн доларів.

Уболіває за команди рідного штату – хокейний "Детройт Ред Вінгз" і "Детройт Лайонс" (американський футбол). Кілька років зустрічався з моделлю Кендалл Дженнер, був обличчям симулятора NBA 2K23.

До слова, напередодні оборонець "Клівленда" Мітчелл оформив момент дня проти "Лейкерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол