Лідер "Фінікса" переможним триочковим підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА

Американець вирвав непросту перемогу над "Нікс" у Великому яблуку. За рівного рахунку за лічені секунди до фінальної сирени він холоднокровно виконав вдалу спробу на 3 пункти з-за "дуги" праворуч.

Завдяки перемозі "Санз" опинилися на 3-й сходинці Західної конференції НБА. Рекорд арізонців – 11 перемог, 6 поразок. Натомість "Нью-Йорк" залишився на 7-й позиції на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він за 38 хвилин у грі встиг набрати 38 очок. Тим часом Букер завершив із дабл-даблом – 28 пунктів, 5 підбирань, 11 асистів.

Хто такий Девін Букер

Уродженець Мічигану, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2015 обраний "Фініксом" під 13-м номером.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у майці "Санз". Дійшов із командою до фіналу НБА в сезоні 2020/21, де арізонці програли серію "Мілуокі" (2:4). Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2020-2022), олімпійський чемпіон Токіо в складі збірної США (2020). Торік підписав 4-річний контракт із "Фініксом" на 224 млн доларів.

Уболіває за команди рідного штату – хокейний "Детройт Ред Вінгз" і "Детройт Лайонс" (американський футбол). Кілька років зустрічався з моделлю Кендалл Дженнер, був обличчям симулятора NBA 2K23.