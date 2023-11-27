Лидер "Финикса" победным трехочковым покорил Нью-Йорк: момент дня в НБА

Американец вырвал непростую победу над "Никс" в Большом яблоке. При равном счете за считанные секунды до финальной сирены он хладнокровно выполнил удачную попытку на 3 пункта из-за "дуги" справа.

Благодаря победе "Санз" оказались на 3-й строчке Западной конференции НБА. Рекорд аризонцев – 11 побед, 6 поражений. "Нью-Йорк" же остался на 7-й позиции на Востоке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Никс" Джейлен Брансон. Он за 38 минут в игре успел набрать 38 очков. В свою очередь Букер завершил с дабл-даблом – 28 пунктов, 5 подборов, 11 ассистов.

Кто такой Девин Букер

Уроженец Мичигана, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2015 выбран "Финиксом" под 13-м номером.

Проводит девятый сезон подряд в майке "Санз". Дошел с командой до финала НБА в сезоне 2020/21, где аризонцы проиграли серию "Милуоки" (2:4). Трехкратный участник Матча всех звезд (2020-2022), олимпийский чемпион Токио в составе сборной США (2020). В прошлом году подписал 4-летний контракт с "Финиксом" на 224 млн долларов.

Болеет за команды родного штата – хоккейный "Детройт Ред Уингз" и "Детройт Лайонс" (американский футбол). Несколько лет встречался с моделью Кендалл Дженнер, был лицом симулятора NBA 2K23.