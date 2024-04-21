Лідер "Філадельфії" накинув собі від щита та вгатив данк згори: момент дня в НБА

Камерунець запам'ятався моментом у другій чверті протистояння з "Нікс". На лінії штрафних кидків він розхитав оборону Робінсона, далі накинув собі від щита та поклав згори однією правою.

Утім, таких видовищних зусиль Ембііда не вистачило для загального успіху "76-х". "Нью-Йорк" здобув комфортну перемогу (111:104) та повів у серії першого раунду плей-офф. Наступний матч зіграють у ніч проти вівторка, 23 квітня, у Великому яблуку.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Філадельфії" Тайріз Максі. Він набрав 33 очки, зробив 2 підбирання і віддав 4 передачі. Ембіід додав у скарбничку "Севенті Сіксерс" ще 29 пунктів.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2014 обраний "Філадельфією" під 3-м номером.

У лавах пенсильванців проводить восьмий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Торік визнаний Найціннішим гравцем асоціації, семиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Баскетболом почав займатися в 15 років, а до того захоплювався волейболом і футболом. Переїхати за океан допоміг Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".