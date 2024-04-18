Форвард аутсайдера НБА довічно дискваліфікований за необдумані витівки

Важкий форвард "Торонто Рапторз" Джонтей Портер отримав пожиттєвий бан на виступи під егідою Національної баскетбольної асоціації за порушення беттінгових правил.

Про це розповів журналіст Едріан Воджнаровскі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

24-річний американець прогнозовано отримав довічну дискваліфікаціб за порушення правил ліги. Асоціація завершила слідство щодо ставок баскеболіста та визнала його винним у розкритті конфіденційної інформації учасникам ринку ставок, обмеження своєї участі в одній та більше іграх, а також ставках на матчі НБА.

Слідство встановило, що Портер напередодні поєдинку проти "Сакраменто" розкрив дані про свій стан здоров'я людина, яка робила ставки. Інший знайомий форварда скористався інформацією і поставив 80 тисяч доларів "експресом", щоб виграти 1,1 млн доларів. Гравець знав, що баскетболіст навмисне гратиме погано.

Портер у цьому матчі поскаржився на недомагання і зіграв лише 3 хвилини. Утім, букмекери зафіксували підозрілу активність на значні суми та повернули ставки. Окрім того, в січні-березні форвард мінімум 13 разів ставив у діапазоні 15-22 тисяч доларів на різні поєдинки та виграв "чистими" 22 тисячі "зелених". Ставки на поразки власної команди американця виявилися програшними.

На пожиттєвому бані від НБА проблеми Портера не закінчилися. Асоціація продовжить розслідування, а потім передасть всі зібрані дані до федеральних судових органів. Також довічну дискваліфікацію американцю може виписати і ФІБА.

Хто такий Джонтей Портер

Уродженець Міссурі, на студентському рівні виступав за місцевих "Тайгерс". На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд через важку травму.

У березні 2020-го підписав контракт із "Мемфісом". Провів у лавах "Гріззліс" лише 11 матчів. На рівні Джі-Ліги захищав кольори фарм-клубу "Мемфіса", "Вісконсина", "Мотор-Сіті". У грудні торік уклав двосторонній контракт із "Торонто".

Старший брат – Майкл Портер – легкий форвард "Денвера". Сестри Брі та Сьєрра вимушено завершили спортивні кар'єри через хронічні травми.