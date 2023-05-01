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Лідер "Феррарі" поруч із антирекордом скандального чемпіона: є позитив

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Баку, Понеділок 01 травня 2023 11:49
Лідер "Феррарі" поруч із антирекордом скандального чемпіона: є позитив Фото: Шарль Леклер перестав перемагати з першого місця на старті (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

До сумнівного досягнення легендарного гонщика Нельсона Піке за результатами Гран-прі Азербайджану наблизився пілот "Феррарі" Шарль Леклер.

Про це заявив журналіст Шон Келлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter оглядача.

Монегаск фінішував третім у гонці на вулицях Баку. Хоч пілот Скудерії на стартовій решітці був на першій позиції, але його випередив дует із "Ред Булла" – Серхіо Перес і Макс Ферстаппен.

Леклер повторив антирекорд зірки Королівських автоперегонів 80-х Піке. Обидва гонщики примудрилися не виграти 8 етапів поспіль після перемог у кваліфікаціях. Сумна серія гонщика "Феррарі" розпочалася на Гран-прі Маямі-2022. Тоді він мав поул, але фінішував другим після Ферстаппена.

Пізніше в сезоні-2022 Леклер виграв кваліфікаційні заїзди в Іспанії, Монако, Азербайджані, Франції, Італії та Сингапурі. Поул-позиція в Баку стала першою цьогоріч. Єдина перемога монегаска після гонки в Маямі торік сталася в Австрії, де він стартував другим.

У 1984-1987 рр. Піке загалом не зміг виграти 10 гонок поспіль, коли стартував із першого місця. Перервати невдалу серію бразилець зумів на Гран-прі Італії-1987. Хорошою прикметою для Леклера може стати те, що того ж сезону Піке став чемпіоном світу.

До слова, напередодні Перес виграв другу гонку в сезоні-2023 та скоротив відставання від Ферстаппена.

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