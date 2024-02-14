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Лідер "Едмонтона" з цілим букетом асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Коннор Макдевід набрав 6 пунктів за матч без жодної шайби (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив форварда "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Центральний нападник "нафтовиків" зіграв провідну роль в перестрілці з "Детройтом" (8:4). Він віддав 6 результативних передач.

У першому періоді за "Едмонтон" забивали Драйзайтль і Сісі. Макдевід узяв участь у другій гольовій комбінації. "Ред Вінгз" відповіли шайбою Дебрінкета. У другій 20-хвилинці лідер "Ойлерз" допоміг відзначитися Бушару, але детройтці оформили два голи зусиллями Велено та Кейна.

У фінальному ж періоді настав зоряний час господарів льоду та Макдевіда персонально. "Едмонтон" відзначився ще 5 разів – Холловей, Ньюджент-Гопкінс (двічі), Хайман і Кейн, а Макдевід асистував у чотирьох із п'яти випадків. "Детройт" підсолодив гіркоту поразки лише голом Перрона.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Торонто" Боббі Макманн і вінгер "Оттави" Брейді Ткачук. Перший оформив дебютний у кар'єрі хет-трик проти "Сент-Луїса" (4:1). Натомість "юкі" трьома шайбами доклався до перемоги над "Коламбусом" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні воротар "Рейнджерс" Шестьоркін очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Калгарі".

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