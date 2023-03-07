Лідер "Едмонтона" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

26-річний капітан "нафтовиків" закинув дві шайби в протистоянні з "Баффало" на виїзді. Спершу він відкрив рахунок, а в третьому періоді за рівного рахунку закинув переможну шайбу.

Перший гол Макдевіда вийшов трохи курйозним. Він не вимкнувся з боротьби та зумів проштовхнути шайбу за лінію з-за воріт Андерсона. А на початку третьої 20-хвилинки канадець увірвався до зони атаки після передачі Фогеле та з-під двох оборонців пробив повз голкіпера.

Завдяки перемозі "Едмонтон" закріпився на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону та впевнено проходить у плей-офф. Натомість "Баффало" не зміг скоротити відрив від чільної трійки Атлантичного дивізіону. "Сейбрз" на 11 очок відстають від "Тампи-Бей".

Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр і воротар "Чикаго" Алекс Стейлок. Зірка "Шаркс" закинув переможну шайбу та віддав асист у протистоянні з "Вінніпегом". Натомість голкіпер виконав 35 сейвів і оформив шатаут проти "Оттави".

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