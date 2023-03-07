Лидер "Эдмонтона" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

26-летний капитан "нефтяников" забросил две шайбы в противостоянии с "Баффало" на выезде. Сначала он открыл счет, а в третьем периоде при равном счете забросил победную шайбу.

Первый гол Макдэвида получился немного курьезным. Он не выключился из борьбы и сумел протолкнуть шайбу за линию из-за ворот Андерсона. А в начале третьей 20-минутки канадец ворвался в зону атаки после передачи Фогеле и из-под двух защитников пробил мимо голкипера.

Благодаря победе "Эдмонтон" закрепился на 4-й строчке Тихоокеанского дивизиона и уверенно проходит в плей-офф. "Баффало" в свою очередь не смог сократить отрыв от главенствующей тройки Атлантического дивизиона. "Сейбрз" на 11 очков отстают от "Тампы-Бэй".

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр и вратарь "Чикаго" Алекс Стэлок. Звезда "Шаркс" забросил победную шайбу и отдал ассист в противостоянии с "Виннипегом". Голкипер же выполнил 35 сэйвов и оформил шатаут против "Оттавы".

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