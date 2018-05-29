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Лидер "Движения 5 звезд" призвал итальянцев к мирным акциям протеста

НовостиПолитика    29.05.2018 - 14:29
Фото: Луиджи ди Майо (wikimedia.org Mattia Luigi Nappi)
Фото: Луиджи ди Майо (wikimedia.org Mattia Luigi Nappi)

Политик недоволен отказом президента страны сформировать коалиционное правительство

Лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал сторонников к проведению мирных акций протеста. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, недовольство политика вызвал отказ президента страны Серджио Матареллы утвердить коалиционное правительство.

"Давайте не будем сейчас задаваться, мы не должны отказываться из-за наглости тех учреждений, которые решили не дать людям принимать решения для своей страны. Необходимо поднять шум, важно, чтобы мы делали это все вместе", - сказал Ди Майо во время онлайн-трансляции на Facebook.

По его словам, его партия организует мирные прогулки и митинги во всех городах Италии, в том числе 2 июня во Риме - в день национального праздника, который отмечается с 1946 года, когда страна стала республикой.

Ди Майо также заявил, что его политическая сила никогда не планировала выводить Италию из еврозоны.

Напомним, как сообщалось ранее назначенный премьер-министром Италии Джузеппе Конте отказался от своего заявления о создании правительства.

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Теги публикации: Италия, оппозиция, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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