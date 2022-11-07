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Лидер "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ

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Киев, Понедельник 07 ноября 2022 16:14
Лидер "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ Фото: Виктор Цыганков (в центре) стал сильнейшим в 11-м туре УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Лучшего игрока 11-го тура в украинской Премьер-лиге выбрали ведущие отечественные эксперты. Победитель номинации приложился к победе киевского "Динамо" над одесским "Черноморцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "бело-синих" Виталий Цыганков – игрок тура высшего дивизиона Украины. Он набрал два пункта по системе "гол+пас" – забил гол и оформил ассист.

Украинец вышел в старте "Динамо" и провел на поле все 90 минут. Именно Цыганков открыл счет в матче перед перерывом, реализовав одиннадцатиметровый за фол на себе. А на старте второй половины сыграл в стенку с Буяльским, и тот удвоил преимущество киевлян.

Цыганкова признали лучшим в 10-м туре по решению специалистов экспертного совета в составе Венглинского, Гецко, Нагорняка, Сабо, Сопко, Федорчука, Чанцеав, Юрчишина и Яворского. За лидера "Динамо" проголосовало пять респондентов.

Также на приз претендовали нападающий "Александрии" Максим Третьяков (2 мяча "Колосу"), форвард "Шахтера" Сикан (дубль против "Ингульца") и хавбек "Днепра-1" Амаш (гол+ассист против "Миная"). Суммарно они набрали 4 голоса.

Всего в нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 7 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. Еще 10 поединков (3 гола, 1 ассист) в его активе в еврокубках.

Лидер &quot;Динамо&quot; стал лучшим игроком тура УПЛ

К слову, киевское "Динамо" разгромило "Черноморец" в Одессе и вернулось в топ-6 Премьер-лиги.

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