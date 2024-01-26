Лідер "Денвера" фірмовим сліпим пасом організував данк партнеру: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч, який допоміг набрати очки важкому форварду Аарону Гордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Дует чемпіонів НБА влаштували видовищну атаку в стартовій чверті протистояння з "Нью-Йорком". Йокіч отримав передачу спиною до кошика, але в оточенні оборонців, не дивлячись на партнера, віддав точну передачу. Той легко поклав згори.
Старань Йокіча та Гордона зазнали розгромної поразки від "Нікс" (84:122). "Денвер" залишився на 3-й сходинці Західної конференції асоціації. Натомість "Нью-Йорк" піднявся на 4-те місце на Сході.
Сам Йокіч став найрезультативнішим на паркеті. Серб завершив поєдинок із дабл-даблом – 31 очко, 11 підбирань і 3 передачі. Натомість Гордон додав у скарбничку "Наггетс" 12 пунктів.
Уродженець сербського містечка Сомбор, вихованець белградської "Меги". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.
Обраний "Денвером" під 41-м номером драфту НБА-2014. Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019-2023 рр.). Чемпіон НБА-2023 і MVP фінальної серії. Зі збірною Сербії здобув "срібло" Олімпіади в Токіо.
Прізвисько – "Джокер". Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.
До слова, напередодні форвард "Портленда" Грант очолив підбірку моментів із баззером проти "Г'юстона".
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