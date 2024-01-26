Лидер "Денвера" фирменным слепым пасом организовал данк партнеру: момент дня в НБА

Дуэт чемпионов НБА устроили зрелищную атаку в стартовой четверти противостояния с "Нью-Йорком". Йокич получил передачу спиной к корзине, но в окружении защитников, не глядя на партнера, отдал точную передачу. Он легко уложил сверху.

Стараний Йокича и Гордона потерпели разгромное поражение от "Никс" (84:122). "Денвер" остался на 3-й строчке Западной конференции ассоциации. "Нью-Йорк" поднялся на 4-е место на Востоке.

Сам Йокич стал самым результативным на паркете. Серб завершил поединок с дабл-даблом – 31 очко, 11 подборов и 3 передачи. Гордон добавил в копилку "Наггетс" 12 пунктов.

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского городка Сомбор, воспитанник белградской "Меги". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

Выбран "Денвером" под 41-м номером драфта НБА-2014. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019-2023 гг.). Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии Со сборной Сербии завоевал "серебро" Олимпиады в Токио.

Прозвище – "Джокер". Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – названный в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.