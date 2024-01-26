RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Денвера" фирменным слепым пасом организовал данк партнеру: момент дня в НБА

Фото: Никола Йокич и Аарон Гордон не спасли "Наггетс" от поражения (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич, помогший набрать очки тяжелому форварду Аарону Гордону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт чемпионов НБА устроили зрелищную атаку в стартовой четверти противостояния с "Нью-Йорком". Йокич получил передачу спиной к корзине, но в окружении защитников, не глядя на партнера, отдал точную передачу. Он легко уложил сверху.

Стараний Йокича и Гордона потерпели разгромное поражение от "Никс" (84:122). "Денвер" остался на 3-й строчке Западной конференции ассоциации. "Нью-Йорк" поднялся на 4-е место на Востоке.

Сам Йокич стал самым результативным на паркете. Серб завершил поединок с дабл-даблом – 31 очко, 11 подборов и 3 передачи. Гордон добавил в копилку "Наггетс" 12 пунктов.

 

 

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского городка Сомбор, воспитанник белградской "Меги". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

Выбран "Денвером" под 41-м номером драфта НБА-2014. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Дважды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022), участник Матча всех звезд (2019-2023 гг.). Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии Со сборной Сербии завоевал "серебро" Олимпиады в Токио.

Прозвище – "Джокер". Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – названный в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.

К слову, накануне форвард "Портленда" Грант возглавил подборку моментов с баззером против "Хьюстона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол