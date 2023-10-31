Лідер демократів у Сенаті розкритикував пропозицію роз'єднати допомогу Україні та Ізраїлю

"Новий спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) чудово розуміє, що якщо ви хочете допомогти Ізраїлю, ви не можете пропонувати законопроект, повний отруйних пігулок", - зазначив Шумер.

За його словами, така пропозиція республіканців у Палаті представників "явно спрямована на розкол Конгресу за партійною ознакою".

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, 61 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Але вчора, 30 жовтня, новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував свій варіант пакету допомоги для Ізраїлю у розмірі 14,3 млрд доларів. Таким чином він хоче відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю.

Ініціативу Джонсона вже відмовився підтримувати лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.