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Лідер демократів у Сенаті розкритикував пропозицію роз'єднати допомогу Україні та Ізраїлю

Фото: Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті США (flickr by Senate Democrats)
Автор: Іван Носальський

Ініціатива республіканців Палати представників США роз'єднати нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю є обурливою.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Новий спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) чудово розуміє, що якщо ви хочете допомогти Ізраїлю, ви не можете пропонувати законопроект, повний отруйних пігулок", - зазначив Шумер.

За його словами, така пропозиція республіканців у Палаті представників "явно спрямована на розкол Конгресу за партійною ознакою".

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, 61 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Але вчора, 30 жовтня, новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував свій варіант пакету допомоги для Ізраїлю у розмірі 14,3 млрд доларів. Таким чином він хоче відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю.

Ініціативу Джонсона вже відмовився підтримувати лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

 

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