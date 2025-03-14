Лідер демократів у Сенаті обіцяє не допустити урядового "шатдауну" в США

"Я вважаю, що мій обов'язок - зробити найкращий вибір для країни, щоб мінімізувати шкоду для американського народу. Тому я проголосую за те, щоб уряд працював, а не закривався", - сказав Шумер під час свого виступу.

Водночас, лідер демократів розкритикував республіканців за те, що вони наполягають на своєму законопроекті про фінансування уряду до вересня. За його словами, демократи стоять перед вибором: ухвалити пакет, який вони зневажають, або допустити "шатдауну" уряду.

"На мою думку, це взагалі не вибір. Хоча законопроект CR (Резолюція про продовження дії. - ред.) дуже поганий, однак потенційна можливість закриття уряду має набагато гірші наслідки для Америки", - сказав Шумер.

Він повторив аргументи, які висловлювали інші демократи у Сенаті впродовж останніх кількох днів. І попередив, що урядовий "шатдаун" дасть президенту Дональду Трампу і Департаменту ефективності уряду США (DOGE) більше свободи дій для скорочення федеральних витрат.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун сказав, що він не спілкувався з Шумером після обідньої зустрічі з демократами, але зазначив, що їхні "переговори тривають".

"Підтримка Шумером процедурного кроку Республіканської партії вказує на те, що достатня кількість демократів у Сенаті проголосує разом з республіканцями, щоб затвердити законопроект, ухвалений Палатою представників, і запобігти закриття уряду опівночі (за Вашингтонським часом. - ред.)", - припускає CNN.